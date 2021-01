Gizelly comenta acusações de Duda contra Nego do Borel

O ano de 2021 começou trazendo um assunto muito difícil à tona no mundo das celebridades: a violência doméstica contra as mulheres. Além de Pétala Barreiros, Maria Eduarda Reis Barreiros, mais conhecida como Duda Reis, expôs publicamente, no dia 12 de janeiro, as supostas agressões e abusos que sofria de seu ex-noivo, Leno Maycon Viana Gomes, famoso como Nego do Borel, que nega as acusações.

Tudo começou após o vazamento de um áudio da youtuber Lisandra Barcelos relatando um envolvimento sexual com o funkeiro enquanto ele namorava com Duda. Foi então que a modelo decidiu expor publicamente tudo o que enfrentou durante o seu relacionamento de três anos com o artista, que acabou no dia 23 de dezembro de 2020.

No dia 12 de janeiro deste ano, a atriz contou detalhes sobre a relação do casal que, segundo ela, era baseada em chantagens, traições e agressões. “Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Chantagens emocionais, verbais, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a próxima namorada será a próxima vítima e ponto final”, relatou Duda.