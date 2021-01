Governador de MT anuncia vacinação contra Covid à partir das 16h de hoje

O Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, gravou um vídeo na manhã desta segunda-feira (18), anunciando que a vacinação no Estado começa hoje à partir das 16h, horário local.

As doses da vacinação estão sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde, por meio de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ainda segundo o governador, outros lotes da vacina devem ser encaminhados no decorrer da semana.

Além do governador de Mato Grosso, o evento em um centro logísitico do Ministério da Saúde na cidade de Guarulhos, em São Paulo, contou com a participação de governadores brasileiros como Hélder Barbalho (PA), Wellingoton Dias (PI), Fátima Bezerra (RN) e Cláudio Castro (RJ), Ronaldo Caixado (GO), Romeu Zema (MG), Eduardo Leite (RS), entre outros.

A projeção de Pazuello é que todos os estados recebam, até 14h, as doses da vacina que foram atribuídas a eles, de forma proporcional, pelo Ministério da Saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo (17) o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford.