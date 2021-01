Governador proíbe festas e shows pelos próximos 45 dias

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), confirmou a publicação de um novo decreto com medidas restritivas devido a pandemia do novo Coronavírus. O decreto, já assinado, será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial.

Pelo texto estão proibidas as festas, os shows e atividades em casas noturnas pelos próximos 45 dias. Além disso estão proibidas confraternizações, mesmo que em espaços privados, com mais de cem pessoas.

O governador usou os números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, como taxa de novos casos e de ocupação das UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo), para justificar a decisão.

A Polícia Militar deve auxiliar as prefeituras nos processos de fiscalização do cumprimento das regras do documento em todas aa cidades de Mato Grosso.