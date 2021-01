Guias de turismo de Mato Grosso terão curso de especialização técnica de Ministério

Com o objetivo de capacitar 540 profissionais da área do turismo, o Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Universidade de Tocantins, disponibiliza o curso de especialização em atrativos culturais e naturais para os guias de turismo com carga horária de 200h, sendo 160h na modalidade EAD e 40h de aulas práticas.

Os cursos beneficiarão os profissionais que são habilitados no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Cadastur) como guia regional. As vagas são para profissionais de toda a região Centro Oeste.

“O projeto é uma oportunidade muito importante para a formação de profissionais conscientes do desenvolvimento sustentável e para promover a inserção destes profissionais qualificados no setor do turismo. Além disso, é uma forma de atualização e aprimoramento para que continuem prestando um serviço de excelência aos turistas que visitam o nosso Estado”, diz Jefferson Moreno, secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, ressalta que a oportunidade de realizar este curso para os guias de turismo é uma valorização do profissional. “Estaremos mobilizando os guias regionais cadastrados para que participem do curso e sejam ainda mais qualificados para atender esta demanda tão importante para nosso Mato Grosso”, afirma.