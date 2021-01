Guinâncio não consegue montar chapa e fica sem votos

O vereador rondonopolitano Carlos Guinâncio, o subtenente Guinâncio (PSDB) até que tentou montar um chapa para concorrer à Mesa Diretora da Câmara, mas parece que ele começou a articular sua chapa muito tarde e não conseguiu a quantidade de membros suficientes para compro a mesma e acabou ficando de fora da disputa, que elegeu Roni Magnani (SD) como presidente. A eleição aconteceu no último dia 1º, logo após a posse dos eleitos.

Além do próprio Guinâncio, somente outros três vereadores aderiram à sua “chapa”, mas seriam necessários mais dois nomes para completar os cargos, exigência para se candidatar à disputa, mas como todos os demais vereadores já tinham assumido um compromisso com Magnani, ele sequer conseguiu registrar a sua chapa e ficou teve que se contentar em, junto com seus três colegas, votar pelo “não”, para mostrar que não havia unanimidade entre os 21 vereadores.

De qualquer forma, Guinâncio, que segundo especulações deve ser candidato a deputado estadual em 2022, conseguiu passar seu recado e atraiu os holofotes para si por alguns instantes. E mostrou que apesar de ter maioria absoluta dos vereadores, o grupo do prefeito José Carlos do Pátio não tem a unanimidade dos vereadores do seu lado.