Gusttavo Lima posta novo visual e fãs são comovidos com tristeza em olhar do cantor

Gusttavo Lima decidiu dar uma repaginada no visual neste início de ano. O cantor, de 31 anos, usou as redes sociais para mostrar o resultado da mudança no corte de cabelo e, também, para divulgar o lançamento de uma nova música. No entanto, o que chamou mesmo a atenção dos fãs foi a suposta cara de “tristeza” na imagem publicada no Instagram.

Alguns seguidores, inclusive, chegaram a sugerir que o sertanejo reatasse o casamento com a ex-mulher, a modelo Andressa Suita, de quem se separou no ano passado. “É, meu filho, volta logo para a Suita, porque sem ela você está triste demais”, comentou um fã. “Que tristeza é essa nos olhos?”, questionou outro.

“Está com cara de choro. Seu olhar não é mais o mesmo. Eu te admirava de verdade. Aquele homem de família que me inspirava, que me incentivada a ter a minha família”, opinou uma seguidora. “Esse menino não está bem. Oremos por ele”, lamentou um internauta.

Separação polêmica

Gusttavo Lima e Andressa Suita confirmaram o fim do casamento, em outobro, após cinco anos de união. “O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação”, informou, à época, a assessoria de imprensa do sertanejo.

A porta-voz de Gusttavo ainda negou os boatos de briga e traição e reforçou que “a amizade, o carinho e o respeito” continuariam entre eles. Gusttavo e Andressa estavam juntos desde 2015 e têm dois filhos: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

Não demorou muito para que começassem a surgir notícias sobre possíveis relações fora do casamento. No dia 16, a jornalista Fabíola Reipert revelou que Gusttavo Lima teria tido um caso com Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, enquanto ainda era casado. À época, o músico negou a informação.