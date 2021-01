Homem invade estabelecimentos, rende funcionárias e rouba dinheiro do caixa

Dois estabelecimentos comerciais foram invadidos pelo mesmo suspeito na madrugada desta quinta-feira (28), nos bairros Vila Operária e Conjunto São José II, em Rondonópolis (MT).

As vítimas informaram para a Polícia Militar (PM) que o suspeito chegou no local a pé, pulou a grade que dá acesso a área de alimentação, se aproximou das vítimas com a mão por baixo da blusa e anunciou o assalto.

Ainda conforme relatos, o suspeito trancou as vítimas dentro do banheiro. Após subtrair o dinheiro do caixa, o suspeito fugiu.

As informações são de que o suspeito é alto, branco, magro, possui sobrancelha com detalhes de corte, estava usando máscara preta, capacete vermelho, trajando uma blusa de frio da cor vermelha, bermuda jeans e chinelo.

A Polícia realizou rondas na tentativa de localizar o indivíduo, porém sem êxito.

O caso segue sendo investigado e as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.