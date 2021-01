Homem morre após perder controle de moto, bater no meio-fio e colidir com poste

Um homem de 35 anos perdeu a vida depois de perder o controle da motocicleta que conduzia, bater no meio-fio e acabar colidindo com um poste. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã desse sábado (30), na Avenida dos Estudantes, e o homem morreu no local.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, o homem, V.S.S.A., de 35 anos, seguia pela via, na altura do bairro Jardim Mato Grosso, no sentido bairro/centro, quando perdeu o controle da sua moto, bateu no meio-fio da via, andou mais alguns metros com o veículo desgovernado, até que colidiu violentamente contra um poste e acabou perdendo a vida.

A moto que o homem conduzia também ficou destruída.

Policiais militares fizeram o isolamento da área no entorno do acidente para que a Perícia Técnica pudesse levantar informações para chegar à causa do acidente.