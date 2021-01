Homem tem grande parte do corpo queimado ao colocar álcool em fogareiro

Um homem, identificado como sendo João Venceslau da Silva, de 52 anos, teve grande parte do seu corpo queimado após colocar álcool diretamente no fogo de um fogareiro improvisado em que fazia sua refeição. O álcool estava acondicionado em um galão plástico e, assim que ele despejou o líquido inflamável no fogareiro, o mesmo pegou fogo e explodiu na sua mão, o que resultou em queimaduras de primeiro e segundo graus pelo corpo do indivíduo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os mesmos foram acionados via Ciosp e de imediato uma guarnição foi destacada para atender a uma ocorrência de início de incêndio em uma residência localizada na Rua Rosa Bororo, no centro de Rondonópolis.

Ainda no deslocamento para o local, os bombeiros receberam a informação de que havia um homem no local, que estaria ainda em meio às chamas. Imediatamente, estes acionaram o Samu, que rapidamente também se deslocou para o local do incêndio.

Chegando ao local, os bombeiros verificaram que o fogo já havia se debelado, mas encontraram João Venceslau bastante queimado, além de ter inalado bastante fumaça tóxica, já que o fogo que ele acidentalmente provocou se espalhou e consumiu um colchão que havia na residência.

João Venceslau contou aos bombeiros que se queimou no momento em que foi colocar álcool para alimentar o fogareiro improvisado que usa para fazer suas refeições.

Ele foi atendido imediatamente por uma equipe do Samu e imediatamente encaminhado para o Hospital Regional em estado grave, com cerca de 65% do corpo coberto de queimaduras, podendo até ser entubado, devido à gravidade de suas queimaduras.