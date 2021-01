Homem tenta asfixiar criança após violentá-la, e acaba espancado por populares

Um homem foi preso pela Polícia Militar depois de ter sido flagrado por uma mulher tentando enforcar seu filho de apenas 5 anos. Ele teria tentado matar a criança por asfixia para que não contasse que tinha sido abusado sexualmente pelo suspeito.

Segundo a PM, a mãe da criança teria contado aos policiais que no momento em que chegava em sua casa, flagrou o suspeito enforcando seu filho de 5 anos com uma mão e com a outra tapava a boca da criança para que ela não gritasse. O suspeito ao perceber a presença da mãe cessou sua ação e saiu correndo do local.

A mãe relatou que seu filho disse que o suspeito passou a mão nas nádegas da criança.

Diante dos fatos, imediatamente uma guarnição da PM saiu em diligência, porém não localizou o suspeito, mas em seguida uma outra guarnição em diligências avistou o suspeito em uma rua do bairro Santo Antônio, em Jaciara, próximo ao local do fato.

Os policiais então observaram que o suspeito apresentava lesões e sangramento na região da cabeça e hematomas no corpo, que seria resultado da revolta popular. Eles então acionaram o SAMU, que prestou os primeiros socorros e o conduziu para o HMJ onde foi medicado e, após receber alta médica, foi detido e apresentado na delegacia.

O suspeito relatou que foi agredido por populares, porém não conseguiu identificar seus agressores.