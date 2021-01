IFMT Rondonópolis oferece 56 vagas para Ensino Superior e 35 para Proeja

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis inicia o ano de 2021 com vagas abertas para cursos de Ensino Superior e Proeja integrado ao curso de Administração. As inscrições estão sendo feitas online pelo site www.roo.ifmt.edu.br e sem cobrança de taxas. Apesar da pandemia, as aulas no Campus seguem normalmente, na modalidade à distância.

Para o Ensino Superior, o IFMT Rondonópolis está ofertando 28 vagas para o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e 28 vagas para Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O candidato deverá se inscrever, até o dia 18 de janeiro, identificando o seu número de inscrição do ENEM 2015 ou posterior (2015 a 2019), sem o qual não será possível a inscrição neste processo seletivo. Para que sejam obitidas as notas das provas objetivas e da redação, é necessário digitar corretamente o número de inscrição do ENEM.

Caso o interessado não tenha feito o ENEM, um novo edital será lançado em breve.

Já para o processo seletivo do Programa de Educação para Jovens e Adultos (Proeja) integrado ao curso de Administração, o Campus Rondonópolis está ofertando 35 vagas. Sendo necessário para se inscrever ter terminado o ensino fundamental e ter mais de 18 anos. As inscrições estão sendo aceitas até o dia 25 de janeiro.

Para saber mais informações sobre os dois processos seletivos, basta acessar o site www.roo.ifmt.edu.br. Em caso de dúvida, entre em contato com o e-mail ascom@roo.ifmt.edu.br