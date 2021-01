Incêndio de grandes proporções atinge Arena Castelão em Fortaleza

Um incêndio atinge a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado (30). O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou a ocorrência e informou que sete guarnições trabalham para controlar o fogo. Apesar de não haver vítimas, duas viaturas do SAMU (Serviço Atendimento Móvel Urgência) também estão no local.

Ainda não se sabe os motivos do início das chamas que começaram por volta das 10 horas. No entanto, segundo informações da Record TV, há suspeita que o incêndio tenha iniciado com um curto-circuito na cabine de rádio e se espalhado pela estrutura metálica.

Funcionários estavam no local preparando o gramado para as partidas que aconteceriam neste final de semana. Ninguém ficou ferido.

O trânsito chegou a ser bloqueado nos arredores da arena, mas já foi liberado.

Partidas programadas

O estádio receberia neste sábado (30) a primeira partida da final da Série D do Brasileirão entre Floresta-CE e Mirassol-SP. Além da partida deste sábado, a Arena Castelão também receberá o jogo entre Ceará e Athlético Paranaense no domingo (31) pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não se pronunciou sobre a realização das partidas.

A Arena Castelão custou cerca de R$ 500 milhões e é o principal palco de eventos esportivos e culturais da capital cearense e recebeu partidas da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014.