Incêndio em hospital deixa 10 bebês mortos e sete feridos

Pelo menos dez bebês morreram e outros sete foram resgatados vivos em um incêndio neste sábado (9) em um hospital no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, sem que tenham sido divulgadas até agora as possíveis causas do incidente.

Os funcionários do hospital distrital de Bhandara soaram o alarme por volta da 1h30 (17h de sexta-feira em Brasília) depois de verem a fumaça saindo do quarto andar, onde está localizada a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, segundo informações fornecidas pelo cirurgião Pramod B. Khandate à Agência Efe.

Segundo o cirurgião, o incêndio teria sido causado por um problema técnico, dos quais não deu detalhes, e foi controlado pouco mais de dez minutos após a chegada dos bombeiros. “O edifício é muito antigo tem cerca de 25 ou 30 anos”, acrescentou.

O incidente gerou inúmeras expressões de pesar na Índia, incluindo as do primeiro-ministro, Narendra Modi. “Tragédia desoladora, na qual perdemos preciosas vidas jovens. Meus pensamentos estão com todas as famílias enlutadas. Espero que os feridos se recuperem o mais rápido possível”, escreveu Modi no Twitter.