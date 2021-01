Indivíduos são detidos pela DERF suspeitos de realizar roubo

Três indivíduos foram presos e um adolescente apreendido na tarde desta sexta-feira (22), no bairro Ipiranga, suspeitos de realizarem um roubo na cidade de Rondonópolis – MT.

Na noite de quinta-feira (21) uma residência foi roubada no bairro no bairro Santa Clara e uma família foi rendida e do local foi levado um veículo Prisma e produtos eletrônicos.

Em seguida o veículo foi abandonado e no decorrer do dia de hoje a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) em diligências conseguiram identificar os suspeitos.

Com eles foi encontrado pertences do roubo da noite anterior e alguns deles confessaram ter participado do roubo, o menor informou que já tem nove passagens por participação em crimes.

Diante dos fatos todos foram conduzidos para a delegacia para se tomar as devidas providências.