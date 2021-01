Intérprete de Quico revela affair com Dona Florinda de ‘Chaves’

O ator Carlos Villagrán, conhecido por viver o Quico em Chaves, revelou em entrevista ao jornal La Nacion que viveu um breve romance com a atriz Florinda Meza, que interpretava Dona Florinda, sua mãe no seriado.

“Um dia, ela estava com o carro na oficina e me pediu uma carona. Depois, ela me convidou para ir até a casa dela, me convidou para jogar uns jogos e bem, todos já sabem”, disse Villagrán sobre o início do relacionamento.

“Foi difícil de acreditar, porque o convite partiu dela, ela me pediu a carona, ela me convidou para a casa dela e tudo mais, mas foi tudo muito breve, não durou nada”, contou o ator.

Ele declarou ainda que precisou da ajuda do amigo Roberto Gómez Bolaños, intérprete do Chaves, para botar um ponto final na relação com Meza sem que houvesse maiores tensões entre os dois. Vale ressaltar que, depois disso, Bolaños se casou com a atriz de Dona Florinda. Os dois ficaram juntos entre 2004 e 2014, quando ele morreu.

“Ele me disse: ‘Fique na sua’ e tudo mais. Ele não precisou interceder, eu pedi ajuda e conselho, disse para ele: ‘Olha, isso é muito pesado para mim, é uma posição que não gosto’. E ele me disse: ‘Encerre isso agora porque ainda temos que gravar hoje’.”

Apesar disso, Villagrán insistiu que o clima entre o elenco era tranquilo e nunca houve problemas entre ele e seus colegas de seriado.

“O programa foi ótimo, sensacional, por isso chegou a tantos países. Éramos todos felizes e era uma família muito unida. Não houve problema. Tem algo que é inegável: existe um fio invisível que se conecta com o espectador, se algum de nós tivesse ficado insatisfeito, as pessoas teriam notado”, concluiu.