Jovem de 18 anos é encontrada morta após desaparecer no réveillon

Uma garota de apenas 18 anos foi encontrada morta nesse sábado (2), depois de ficar desaparecida desde a noite do último dia 31 de dezembro. O crime aconteceu na cidade de São José do Rio Claro e o corpo da jovem apresentava várias perfurações de faca.

No local onde o corpo da jovem foi localizado, um matagal próximo da cidade, os policiais encontraram uma chave de moto, o que levou os policiais a apreenderem um menor de idade e a moto supostamente usada para levar o corpo da jovem até local onde foi encontrada.

As informações dão conta que a jovem seria moradora de Tangará da Serra e teria ido passar a virada do ano na casa de parentes. Na noite em que desapareceu, ela teria dito a parentes que iria assistir a uma queima de fogos e depois iria para uma festa clandestina com primos e de onde acabou desaparecendo. O seu corpo teria sido encontrado próximo do local onde essa festa foi realizada.

O corpo da jovem foi levado para passar por perícia em Diamantino e o caso ainda deve ser esclarecido pela polícia.