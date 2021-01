Juca do Guaraná é o novo presidente da Câmara de Vereadores

Juca do Guaraná (MDB) é o novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. Ele foi eleito na sessão solene de posse dos legisladores realizada nesta sexta-feira (1) com 18 votos contra sete da chapa liderada por Diego Guimarães (Cidadania).

A nova mesa diretora da casa legislativa tem Renivaldo Nascimento (PSDB) como primeiro-vice-presidente; e os vereadores novatos Dr. Luis Fernando (Republicanos), como segundo-vice; Paulo Henrique (PV), primeiro-secretário; e Cezinha Nascimento (PSL), como segundo-secretário.

Juca do Guaraná prometeu unificar a casa após uma legislatura de muitos conflitos entre os vereadores e repetiu no discurso aquilo que antecipou em entrevista ao Agora MT há algumas semanas.

“Vamos construir uma Câmara independente e responsável”, ponderou o novo presidente.

Juca do Guaraná esta no terceiro mandato no Legislativo municipal, sendo considerado um dos homens de confiança do prefeito Emanuel Pinheiro.

Ambos são filiados ao mesmo partido, no caso o MDB.