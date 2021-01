Justiça condena adolescente que atirou em Isabele e determina apreensão

A adolescente de 14 anos, que atirou e matou, Isabele Ramos no dia 12 de junho em Cuiabá foi condenada a três anos de reclusão em sistema socioeducativo.

A sentença foi publicada hoje, dia 19 de janeiro, e ela deve começar a cumprir a pena imediatamente.

Na sentença o magistrado deixa claro que a adolescente teve intenção de matar Isabele e por isso ela foi condenada por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

Caso Isabele:

Isabele morreu no dia 12 de junho de 2020, na mansão da família Cestari em um condomínio de luxo em Cuiabá. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no rosto e morreu na hora.

Isabele foi até o local do crime passar o domingo entre amigos, entre eles, a adolescente que atirou nela.

No primeiro depoimento a suspeita disse que o disparo foi acidental. Ela teria recebido uma ordem do pai para guardar algumas armas de fogo que estavam na mesa da sala de jantar.

Com as armas em mãos a suspeita seguiu em direção ao quarto dos pais dele para guardar as armas. No caminho, foi ao encontro de Isabele no banheiro do quarto dela.

Quanto Isabele abriu a porta do banheiro a arma teria disparado acidentalmente.

Versão que foi questionada pela perícia técnica. O laudo mostra que o disparo foi frontal, a curta distância e mediante acionamento do gatilho.

A defesa da adolescente condenada não informou se ela irá se apresentar e recorrer da decisão.