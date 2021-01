Justiça libera motorista embriagado que atropelou policial com fiança parcelada

O motorista que foi preso na noite deste domingo em Cuiabá após atropelar um policial militar em frente a um shopping foi liberado na audiência de custódia ontem (11).

O magistrado ainda parcelou a fiança de três salários mínimos em três vezes. A primeira parcela foi paga no ato, para que fosse posto em liberdade. As demais vencem em trinta e sessenta dias.

O magistrado suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação do suspeito por tempo indeterminado e determinou o comparecimento ao Caps para tratamento de alcool e drogas.

O policial militar que foi atropelado passou por uma cirurgia de emergência ainda na madrugada da segunda-feira.

O último boletim médico reforcou que o estado de saúde dele é estavel, com previsão de alta em uma semana.

A esposa e o filho de dois anos, que estavam com o policial, não se machucaram.

Relembre o caso:

O Agora MT mostrou ontem o vídeo do circuito de segurança de um shopping de Cuiabá que flagrou o atropelamento.

A gravação mostra o policial, a esposa e o filho saindo do shopping e indo em direção ao carro da família.

O policial esta com o filho no colo. A esposa entra no banco do carona, o policial abre a porta traseira do carro e coloca o filho na cadeirinha.

Neste momento um carro desgovernado atinge o policial militar. O motorista tentou fugir mas foi impedido por populares.