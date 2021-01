Kiko se candidata a governador no México

O ator Carlos Villagrán, intérprete do personagem Kiko, do seriado Chaves, lançou no último domingo (10) sua pré-candidatura ao governo e prefeitura de Querétaro, no México.

A notícia foi divulgada pela revista Forbes México. “Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, o que é uma grande honra para mim”, disse o comediante durante coletiva de imprensa.

De acordo com a publicação, Villagrán faz parte do partido Querétaro Independiente, criado em 2017.

No próximo dia 6 de junho de 2021, o México vai realizar eleições para definir uma série de cargos de nível federal e local, variando de quantidade de acordo com cada estado. O partido ao qual Villagrán se filiou, deve decidir os candidatos finais até o próximo dia 8 de fevereiro.