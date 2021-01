Ladrão tenta roubar drone, mas vítima reage e imobiliza suspeito

Um suspeito de 20 anos terminou preso nesta quinta-feira (07), após tentar roubar um drone com um simulacro (arma de brinquedo), em Rondonópolis-MT. A vítima reagiu e imobilizou o ladrão até a chegada da Polícia Militar.

Segundo depoimento da vítima, o suspeito mostrou interesse em comprar o objeto. Diante disso, eles marcaram de se encontrar em frente a uma escola no bairro Itapuã. Mas, ao chegar no local, o dono do drone foi surpreendido pelo acusado, que anunciou o assalto com uma pistola de brinquedo.

A vítima reagiu e acionou a Polícia Militar. O suspeito foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.