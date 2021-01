Lei Orçamentária é aprovada com previsão de R$ 2,1 bilhões em investimentos

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 do Governo do Estado de Mato Grosso foi aprovado, em segunda votação nesta terça-feira (05) pela Assembleia Legislativa. A peça orçamentária recebeu 314 emendas parlamentares, das quais, 67 foram rejeitadas e 247 aprovadas. Após aprovação da Casa de Leis, a LOA será encaminhada ao governador Mauro Mendes para sanção ou veto de algumas emendas.

A projeção do governo é de um orçamento de R$ 22,114 bilhões para 2021. Em 2020 o orçamento foi de R$ 20.328.195.378 bilhões, havendo portanto um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior.

Um marco histórico do projeto orçamentário de 2021 são os investimentos que serão feitos com recursos próprios, em virtude da arrecadação do ano anterior. No total, R$ 2,1 bilhão serão investidos e destinados aos projetos do Mais MT, que vai fomentar o desenvolvimento socioeconômico do estado.

O secretário adjunto de Orçamento da Secretaria de Fazenda, Ricardo Capistrano, diz que esses recursos serão investidos em todas as áreas do governo, contemplando todas as regiões do estado.

“O marco histórico é retomar a capacidade de investimento do Estado após a consecução do equilíbrio fiscal. São 12 eixos contemplando todas as áreas de governo, todas as regiões do estado com aporte previsto para este ano de R$ 2,1 bilhões”, aponta o secretário.