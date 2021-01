 Litro da gasolina é comercializado a R$ 5 em Cuiabá

O litro da gasolina em Cuiabá está sendo comercializado por quase R$ 5. Os valores foram atualizados nas bombas após o governo federal reajustar o preço nas refinarias em 7,6% nesta semana.

A justificativa foi a alta do dólar e o valor do barril no mercado internacional.

“Nossa moeda está desvalorizada e a Petrobrás está fazendo correções. Os postos só repassam aos consumidores o que recebem das refinarias”, comentou Nelson Soares, que é diretor executivo do Sindipetróleo.

Os motoristas encontram valores entre R$ 4,85 e 5,05 cobrados pelo litro da gasolina nos postos da capital de Mato Grosso.

Este foi o primeiro reajuste de 2021. O acréscimo foi, em média, de 15 centavos por litro. Os valores nas bombas também estão sendo atualizados no interior do estado.

Quem tem a oportunidade, deve abastecer com etanol em Cuiabá. O preço médio do litro está em R$ 3,25, inferior a 70% do valor da gasolina que para os especialistas é a margem de rendimento dos automóveis por litro.