Marion Ramsey, atriz de ‘Loucademia de Polícia’, morre aos 73 anos

Morreu nesta quinta-feira (7), aos 73 anos, a atriz Marion Ramsey, conhecida por suas atuações nos filmes Loucademia de Polícia. A notícia foi divulgada pela revista Variety. De acordo com a publicação, a artista foi encontrada sem vida na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a revista, Marion estava doente, no entanto, a causa da morte não foi divulgada. A atriz ficou conhecida do grande público por suas atuações nos filmes de comédia Loucademia de Polícia, entre 1984 e 1989. Na série, ela deu vida a policial Laverne Hooks.

Na década de 1970, antes de brilhar na telona, Marion também atuou como cantora e compositora, tendo escrito canções com Haras Fyre, compositor das músicas This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter e Supernatural Thing. Essa última, chegou a ser regravada pela banda de rock britânica Siouxsie and the Banshees, em 1981.