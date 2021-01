Mecânico morre após ser esfaqueado em praça de Rondonópolis

Um homem identificado como, Eliezio Francisco Maia de 31 anos, não resistiu aos ferimentos de faca e morreu no Hospital Regional de Rondonópolis na noite deste domingo (03). A vítima foi esfaqueada por um ‘amigo’, após desentendimento na praça do Jardim Pindorama.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local, os dois “amigos” bebiam juntos e num dado momento acabaram se desentendendo, quando um deles acabou dando uma pedrada na cabeça do seu companheiro de bebedeira, que revidou sacando de uma faca e desferindo dois golpes contra o outro, um no peito e outra no braço.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Regional, porém, morreu logo após dar entrada na unidade.