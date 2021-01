Médicos comemoram recuperação de garoto que foi atacado por cão para salvar a irmã

A recuperação do rosto do Brigder está sendo comemorada pelos médicos renomados que apoiaram e trataram o menino de 6 anos. Ele salvou a irmãzinha do ataque de um cachorro feroz e se pôs na frente dela e recebeu várias mordidas e levou 90 pontos, há 6 meses em Wyoming, nos EUA.

Felizmente ele está se recuperando e as marcas começam a desaparecer graças ao belo trabalho feito pelos dermatologistas Dhaval Bhanusali , Cory B. Maughan e Sandra Lee.

A família de Bridger Walker teve que viajar para Nova York , para o menino cuidar das cicatrizes.

Em outubro do ano passado, Bridger recebeu uma segunda rodada de tratamentos do Dr. Maughan em Utah , também com laser.

Este tratamento é para tratar dois problemas principais: a vermelhidão da pele e a textura das cicatrizes.

Os médicos estão comemorando os resultados.

“É meu maior privilégio tentar ajudar e, embora alguns de nós possam receber o crédito, esta história é mais sobre o mundo da dermatologia se unindo para ajudar um menino que é realmente um herói […] Temos a sorte de estar em um lugar onde podemos ajudar na cura e sou grato por fazer parte desta maravilhosa comunidade dermatológica”, disse o Dr. Bhanusali, ao Daily Mail.

“De vez em quando, encontramos pacientes que fazem mais por nós do que podemos fazer por eles”, afirmou.

O menino

Embora tenha melhorado muito, Bridger diz que não se incomoda com as cicatrizes, porque para ele são uma lembrança do quanto ele ama a irmã.

“Bridger é uma grande inspiração durante esses tempos difíceis. Sua coragem e bravura merecem todos os elogios”, afirmou o Dr. Maughan.

“(O) Dr. Bhanusali e eu tivemos a sorte de fazer parte de sua recuperação e nos sentimos privilegiados por poder usar nossa experiência para ajudar suas cicatrizes a sararem da melhor maneira possível”, concluiu.