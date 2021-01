Menina de cinco anos morre após cair da cama em abrigo de MT

Um laudo oficial da Perícia Técnica deve apontar as causas da morte de uma menina de cinco anos de idade, após cair da cama no abrigo municipal Lar Pequeno Príncipe, na madrugada do último domingo (03), em Cláudia-MT.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, a equipe que estava no abrigo verificou a situação, mas a criança voltou a dormir. No domingo, a diretora do abrigo percebeu que a menina estava um pouco quieta demais e então acionou a equipe do hospital. A criança foi internada, mas não resistiu e morreu na mesma noite.

Ela estava no abrigo há três anos, chegou a ser adotada temporariamente por uma família, mas em novembro de 2020 havia retornado. A Prefeitura afirmou que acompanha o caso.