Moradores do Pedra 90 reclamam de grande buraco que tomou rua

Moradores do bairro Pedra 90 e redondezas estão preocupados com uma grande erosão que se formou ao lado da Rua Asa Branca, próximo do cruzamento com a Rua Maracanã, e que tem tomado conta via, podendo provocar acidentes. Eles também cobram uma limpeza no campo de futebol do bairro, que está tomado pelo mato e sem condições de uso.

Segundo a moradora Eliana Gama, que se diz preocupada com a possibilidade de alguém inadvertidamente acabar caindo no enorme buraco e se ferindo. “Elas podem até morrer. Eu estou vendo a hora de ver uma família cair ali e morrer, a gente não sabe mais o que fazer”, externou.

O buraco a que ela se refere, formado por uma erosão provocada pelas fortes águas das chuvas e que já tomou conta de boa parte da pista, é bastante largo e profundo, cabendo um carro popular dentro do mesmo. No local não há nenhuma sinalização ou algo parecido que alerte a quem trafega por ali.

A moradora conta ainda que dias antes da eleição, trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) estiveram no local e iniciaram um reparo na rua, mas pararam o serviço sem maiores explicações, deixando inclusive uma quantidade de brita no local.

Ela também cobra uma limpeza no matagal que se formou no entorno do campo de futebol, que fica ao lado do grande buraco, e o conserto da arquibancada do mesmo, para que os jovens possam voltar a utilizar o espaço para praticar algum esporte e seus momentos de lazer.

OUTRO LADO

Consultada pela reportagem do Portal AgoraMT, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informou que a limpeza do campo do bairro Pedra 90 já está na programação e será realizada na próxima semana.

Já com relação a recuperação da Rua Asa Branca, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que a demanda foi encaminhada para a Sinfra, que ainda não respondeu quando pretende resolver o problema.