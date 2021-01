Morre o ex-vereador Juary Miranda, mais uma vítima do coronavírus

Morreu nesse sábado (2) o agora ex-vereador Juary Miranda. Ele estava com a Covid-19 e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Rondonópolis desde o último dia 27 de dezembro, mas não resistiu à doença e faleceu por volta de 12 horas.

Aos 64 anos, Juary era hipertenso e tinha um quadro de problemas cardíacos e pulmonares, o que agravados pelo novo coronavírus, acabaram vitimando esse que era um dos políticos mais queridos da cidade.

ele foi até o último dia 31 de dezembro passado o líder do prefeito José Carlos do Pátio (SD) na Câmara e apesar de ter sido bem votado, não tinha conseguido se reeleger na eleição passada. Homem de confiança de Pátio, ele iria assumir o mandato no lugar de seu colega de partido, Adilson do Naboreiro, convidado pelo prefeito para assumir a secretaria de Agricultura, justamente para ceder sua vaga para Juary.

A morte do político foi confirmada pela Santa Casa, que emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “A despeito de todas as medidas e recursos aplicados para reverter o quadro, o paciente acabou não resistindo e vindo à óbito”, diz um trecho da nota.

Confira a íntegra da nota da Santa Casa:

É com pesar que o Hospital Santa Casa Rondonópolis comunica o falecimento do vereador Juary Miranda por conta de complicações provocadas pelo novo Coronavírus, SARS-COV 2.

O paciente, que foi acolhido na unidade hospitalar no domingo, 27 de dezembro, esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva e, a despeito de todas as medidas e recursos aplicados para reverter o quadro, o paciente acabou não resistindo e vindo à óbito por volta das 12 horas deste sábado, 2 de janeiro.

Nesse momento de dor imensa, o Hospital Santa Casa Rondonópolis se solidariza com os familiares e amigos do paciente.