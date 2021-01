Motociclista entra na contramão, causa acidente e foge do local

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu neste domingo (10), na Presidente Médici sentido ao viaduto em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações um condutor de uma moto Titan de cor preta saiu de uma rua na lateral e virou na contramão colidindo em uma motocicleta Biz que tinha um casal.

A mulher que estava na garupa teve escoriações pelo o corpo e o marido que pilotava teve ferimentos mais graves e também uma fratura na perna.

Populares informaram que o motociclista que ocasionou o acidente estava com vestígios de alcoolismo e não permaneceu no local, fugindo com uma pessoa que passava pela via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local e socorreu o casal e o encaminhou para o Hospital Regional.