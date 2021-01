Motociclista fica ferido após perder controle do veículo e colidir com rotatória

Um motociclista ficou gravemente ferido após perder controle da sua moto, uma Honda Titan de cor preta, e colidir com rotatória. O acidente aconteceu por volta de 17h30, na Avenida Júlio Campos, em Ronodnópolis, e ele teve fraturas no fêmur.

De acordo com informações de populares que estavam próximo do local no momento do acidente, o motociclista seguia na Avenida Júlio Campos, no sentido Jardim Atlântico/Centro, quando perdeu o controle da sua moto e acabou colidindo com a rotatória que fica na divisa dos bairros Granville e Sunflower.

A vítima, um home entre 35 e 40 anos, foi socorrido pelo Samu com suspeita de fratura em um fêmur e encaminhado ao Hospital Regional para receber cuidados médicos.