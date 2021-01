Motociclista fica ferido após se enroscar em fio de internet

O motociclista M.J.M., de 44 anos, levou um grande susto quando transitava com seu veículo no bairro Vila Rica II. Ele trafegava pela Rua José Alves Maciel, quando foi surpreendido por um fio de uma empresa de internet, que estava despendurado sobre a via, sem nenhum tipo de placa ou outro tipo de sinalização.

O fato aconteceu no último dia 18, por volta de 6 horas da manhã, mas a vítima só registrou um Boletim de Ocorrência, hoje (26).

O fio de internet, que foi identificado por moradores da vizinhança como sendo da empresa OI, acabou enrolado no pescoço do motociclista, que caiu da moto e se feriu na região cervical e teve uma lesão no braço esquerdo.

Ele foi socorrido pela própria esposa e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos.

A Polícia Judiciária Civil deve abrir inquérito para apurar as responsabilidades no caso.