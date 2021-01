Motociclista perde o controle de moto e morre após colidir contra guard rail

Um motociclista morreu após perder o controle de sua moto e colidir violentamente contra a mureta de proteção que divide as duas pistas da BR 364. O fato aconteceu por volta de 13 horas, na BR 364, saída para a cidade vizinha de Pedra Preta, ainda no perímetro urbano de Rondonópolis.

Segundo testemunhas, um homem seguia em uma moto Honda CB 300 de cor preta no sentido Pedra Preta, em baixa velocidade, pois chovia no momento, quando uma carreta que seguia a sua frente sinalizou que iria virar para a direita. O motociclista então acelerou a moto para desviar da carreta, mas aparentemente acabou acelerando demais a moto e perdendo o controle da mesma, colidindo violentamente contra o guard rail que separa as duas pistas da rodovia.

Como colidiu com muita força contra a mureta de proteção da pista, ele teve múltiplas fraturas pelos braços, pernas e pescoço. A vítima, um homem identificado como Josiel Ferreira da Silva, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e desviou o trânsito até a chegada do Samu, que constatou o óbito do motociclista, que segundo familiares que estiveram no local, seguia para o trabalho no momento do acidente.