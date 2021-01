Um motociclista ficou ferido na noite desta quinta-feira (28), após perder o controle em uma rotatória do município de Tang ara da Serra – MT.

De acordo com informações do Sargento Wilson do Corpo de Bombeiro, um motociclista seguia na Avenida Zelindo Lorinzete e chegar na rotatória ele perdeu o controle e caiu, ficando com várias escoriações pelo corpo.

Os socorristas do Corpo de Bombeiro estiveram no local e socorreram a vítima e o conduziram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).