Motoqueiro cai após perder o controle da moto e fica gravemente ferido

Um homem ficou gravemente ferido após perder o controle da moto Honda Titan de cor vermelha que conduzia e cair literalmente de cara no asfalto. O acidente aconteceu por volta de 16 horas de hoje (5), na Avenida Bandeirantes, ao lado da base do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, o motociclista seguia sentido Vila Operária/centro, quando ao passar por um quebra-molas perdeu o controle do veículo e acabou caindo, ficando bastante ferido no rosto e com escoriações pelas pernas e pelo restante do corpo.

O possível motivo da queda seria uma certa quantidade de areia que se acumulou no local da queda, o que fez a roda da moto derrapar, mas os socorristas que o atenderam notaram um forte odor de bebida alcoólica exalando do hálito do condutor da moto.

Ele recebeu os primeiros cuidados médicos ainda no local e em seguida foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).