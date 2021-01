Motorista desvia de cachorro, perde controle do veículo e acaba invadindo comércio

O motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo que conduzia e acabou indo parar dentro de um comércio. O acidente aconteceu por volta de 19h30 da noite de sábado (16) e um dos ocupantes do carro teve ferimentos leves.

De acordo com informações do motorista, A.E.P., de 18 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não poderia estar dirigindo o veículo, o mesmo se assustou ao desviar de um cachorro, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra a parede de um comércio localizado na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua 13 de maio, na região da Vila Aurora, em Rondonópolis.

Com a força do impacto, a frente do veículo, uma caminhonete Kia Sportage de cor prata, ficou bastante danificada e a parede do comércio veio ao chão.

Apesar da gravidade do acidente, apenas um dos três ocupantes do veículo se feriu, mas em maior gravidade, e foi socorrido por uma equipe do Samu.