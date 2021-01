Motorista embriagado atropela policial militar com filho no colo

Um homem foi preso na noite deste domingo (10) em Cuiabá após ter atropelado um policial militar, que estava com o filho no colo.

O acidente foi em frente ao shopping Três Américas. O policial estava com a esposa e o filho no colo. Imagens do circuito do shopping mostram que o policial abre a porta traseira do veículo para colocar o filho na cadeirinha, neste momento ele é atingido pelo carro desgovernado.

A esposa do policial se desespera. O motorista acabou preso, e foi encaminhada delegacia de Delitos de Trânsito. Passou pelo teste do bafômetro que apontou 0.42 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

VEJA O VIDEO