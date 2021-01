Motorista invade a preferencial, causa acidente e deixa motociclista ferida

Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na noite desta sexta-feira (15) em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações o acidente envolvendo uma moto Biz que tinham duas ocupantes e um carro Astra, aconteceu no cruzamento da Avenida Ismael José do Nascimento com a Rua 32, no bairro Jardim Califórnia.

O motorista invadiu a preferencial e colidiu com a moto, a condutora teve escoriações pelo corpo e a mulher que ocupava a garupa não se feriu.

O Samu esteve no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.