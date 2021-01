Motorista invade preferencial e criança fica ferida após batida de dois carros

Um acidente envolvendo dois carros ocorrido no bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis, deixou uma criança ferida. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (6), após um dos condutores dos veículos envolvidos invadir a preferencial e colidir com outro veículo.

De acordo com as pessoas que a motorista de um Fiat Palio Weekend de cor branca trafegava pela Rua Otávio Pitaluga, no sentido Centro/bairro, via que é uma preferencial, quando um veículo Palio de cor prata que seguia pela Rua Osório Machado em direção à Avenida Fernando correia, invadiu a preferencial e acabou por provocar a colisão entre os dois veículos.

O motorista do carro que invadiu a preferencial, que seguia com sua família no interior do mesmo, sendo três crianças, uma recém-nascida, afirmou não ter conseguido parar o seu veículo à tempo de evitar a colisão.

Com a força do impacto, o veículo onde estava a família rodou e parou no sentido contrário da pista, perdendo inclusive uma das rodas, que foi parar na calçada a alguns metros de distância. O acidente resultou no ferimento da criança mais velha que seguia no mesmo.

O curioso é que essa mesma criança ferida no acidente acabara de receber alta da UPA de Rondonópolis, onde esteve internada, e para onde retornou após se ferir no acidente e ser atendida pelo Samu.

As demais crianças e ocupantes dos veículos nãos e feriram.