Motorista morre após perder controle e tombar caminhão boiadeiro

O motorista de um caminhão boiadeiro morreu após perder o controle do veículo, que saiu da pista e acabou capotando. O acidente aconteceu no início da tarde dessa terça-feira (12), na rodovia MT-459, conhecida como Rodovia do Leite, a cerca de dez quilômetros da cidade de Pedra Preta.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão boiadeiro seguia em um comboio com mais outros quatro caminhoneiros, carregado com uma carga de 35 cabeças de boi gordo, quando numa curva da rodovia perdeu o controle do veículo, saiu da pista e acabou tombando sobre uma grande valeta que se formou ao lado da pista.

Chovia no momento do acidente e moradores da região que acompanharam o acidente ainda tentaram resgatar o motorista das ferragens, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele tinha saído de uma fazenda da região e lavaria o gado para Cuiabá.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte do motorista.

Funcionários da fazenda de onde o motorista saiu com a carga de bois foram até o local do acidente e usaram um maçarico para cortar as grades da carreta onde estavam os bois para resgatar os mesmos. Os que estiverem muito machucados devem ser sacrificados.

O Corpo de Bombeiros também foi ao local para retirar a vítima das ferragens, que foi retirado com a ajuda de um caminhão-guincho. O motorista não foi identificado e seu corpo deve encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis.