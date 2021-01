Motorista perde o controle e caminhonete vai parar dentro de “lago”

O motorista de uma caminhonete Mitsubishi passou por um grande susto na noite dessa quarta-feira (13). Isso porque ele perdeu o controle do veículo que dirigia, acabou saindo da pista e ficando submerso em uma pequena lagoa que se formou sobre a pista do Anel Viário, próximo do entroncamento com a MT-130, em Rondonópolis.

O fato aconteceu por volta de 19 horas e, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria aquaplanado no momento em que o veículo passava pela água acumulado sobre e nas margens da pista, para em seguida cair no “lago”, que se formou com o acúmulo da água da chuva.

O motorista então acionou os Bombeiros, que retiraram a caminhonete da água. Apesar do susto, o motorista da caminhonete escapou ileso do ocorrido.

Assista abaixo o vídeo do momento em que a caminhonete era retirado da água pelos Bombeiros.