MT Hemocentro orienta a doar sangue antes da vacinação contra Covid-19

A direção do MT Hemocentro orienta a população, em especial os doadores fidelizados e aqueles cidadãos que queiram ser doadores voluntários de sangue, a preferencialmente fazer a doação antes da vacinação contra a Covid-19.

Segundo esclareceu a diretora da unidade especializadas, Gian Carla Zanella, o processo de imunização exige um tempo de inaptidão para a doação de sangue. No caso da vacina CoronaVac, as pessoas vacinadas devem aguardar 48 horas para doar sangue, por ser uma vacina de vírus inativado. No caso do imunizante da AstraZeneca, em que é utilizado o vírus vivo atenuado, são necessários 30 dias.

O MT Hemocentro reforça que a vacina é necessária e traz segurança a todos. Com a disponibilização da vacina contra a Covid-19, é recomendado ao doador que apresente o comprovante de vacinação. “Quanto mais pessoas vacinadas, maior a segurança na qualidade do sangue e na vida da população. Doe sangue e, em seguida, vacine-se!”, destacou a diretora.

São diversos os serviços de saúde que precisam de sangue para atender pacientes de cirurgias e procedimentos terapêuticos. Independentemente do tipo sanguíneo (O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB- ou AB+), é fundamental a contribuição voluntária.

Doar sangue é rápido, seguro e simples. Basta escolher o dia e horário mais convenientes e fazer o agendamento pelos seguintes contatos: (65) 3623-0044, (ramais 220 e 221) e 98433-0624 (telefone e WhatsApp).