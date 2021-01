Mulher acusa ex-marido de raptar filho do casal de 5 anos

Uma mãe procurou a 1ª Delegacia de Polícia em Rondonópolis para denunciar o rapto de s eu filho de apenas 5 anos de idade. O suspeito seria o próprio pai da criança, com quem manteve um relacionamento por oito anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o fato aconteceu na segunda-feira (25), por volta de 12 horas, quando o suspeito J.R.A., de 37 anos, foi até a casa da avó da criança e pegou o menor com a mesma e, sem autorização da mãe, teria levado o garoto para o seu estado natal de Alagoas.

Ainda de acordo com o relatado pela mãe, ela manteve a relação por oito anos com ex-companheiro, tendo tido um filho com o mesmo, R.R.M.A., que hoje tem 5 anos de idade. Ela continua contando que teria terminado o relacionamento com o pai da criança faziam 4 dias quando o mesmo acabou levando o menor da casa de sua mãe sem sua autorização.

O motivo, ainda segundo a mãe da criança, seria que o seu ex não aceita o fim do relacionamento e estaria usando o filho para deixá-la abalada psicologicamente.

Os policiais devem iniciar investigações para apurar o caso e devolver a criança para a mãe.