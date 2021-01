Mulher leva corte no rosto após colidir com a traseira de um carro

Uma mulher que pilotava uma motocicleta ficou ferida após colidir violentamente com a traseira de um veículo. O acidente aconteceu na tarde desse domingo (24), na Avenida Irmã Bernarda, região do Conjunto São José e a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Regional bastante ferida.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, a condutora da motoneta Honda Biz de cor vermelha seguia pela Avenida Irã Bernarda e em dado momento, acabou colidindo com a traseira de um veículo VW Voyage, que seguia no mesmo sentido, e se ferindo gravemente.

O acidente aconteceu no momento em que o motorista do veículo diminuiu a velocidade para passar sobre um quebra-molas e, num momento de desatenção, a condutora da moto acabou colidindo violentamente na traseira do carro. Com a força da colisão, ela foi arremessada violentamente contra a traseira do veículo e acabou atravessando o para-brisas traseiro com a cabeça, o que lhe provocou um corte no queixo.

Ela foi socorrida por uma Unidade Avançada do Samu e encaminhada para receber cuidados médicos no Hospital Regional. De acordo com a médica do Samu que socorreu a mulher, o capacete que a mesma usava de forma correta no momento do acidente foi fundamental para que ela não se ferisse com maior gravidade.

Viaturas da Polícia Militar estiveram no local, realizaram o isolamento da cena até a chegada da perícia técnica, que irá apurar as circunstâncias do acidente.