Nego do Borel admite que traiu Duda Reis, mas nega agressão

O cantor Nego do Borel registrou um boletim de ocorrência contra a ex-noiva, a atriz e digital influencer Duda Reis por injúria, calúnia e difamação. De acordo com os posts do cantor, ele está sendo vítima de acusações mentirosas por parte da jovem, com quem terminou o relacionamento recentemente.

Ele assume a traição, mas conta que tem surgido muitas mentiras e postou que em breve irá se pronunciar. O fim do relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis tem gerado polêmicas após acusações de agressões e traições virem à tona.

Antes mesmo de o cantor e a modelo anunciarem a separação, o nome dos dois vivia em destaque na mídia por viverem uma relação turbulenta. O noivado nunca teve a aprovação dos pais da modelo e, inclusive, eles já tinham acusado Borel de agredir Duda.

Ela chegou até a brigar com a própria família por causa do noivo e, após o término, se desculpou pelo passado. Nego do Borel e Duda Reis assumiram o namoro no fim de 2018, confirmando os boatos de que estariam juntos há alguns meses

O relacionamento durou pouco mais de um ano, até dezembro de 2019, quando eles anunciaram a separação. Na época, o cantor e a modelo afirmaram que a decisão foi de comum acordo e que a amizade prevaleceu.

Quatro meses depois, em abril de 2020, veio a reconciliação. “Muito feliz por ter essa segunda chance”, declarou o cantor. Em julho, eles ficaram noivos depois que Nego pediu Duda em casamento durante uma viagem para Portugal.