Nininho destaca os investimentos na Educação com a assinatura de novos convênios

Nesta terça-feira (19) o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, participou da cerimônia de assinatura de 51 convênios para construção e reforma de escolas, aquisição de micro-ônibus, mobiliários e equipamentos destinados à rede estadual de ensino. Ao todo 26 municípios foram contemplados, pouco mais de R$ 40 milhões serão investidos e as obras serão executadas em parceria com os municípios. O evento conduzido pelo governador Mauro Mendes também contou com a presença de boa parte dos deputados estaduais, o secretário Chefe da Casa Cívil, Mauro Carvalho, o secretário de Estado de Educação Alan Porto e prefeitos.

Os municípios contemplados são: Alto Taquari; Campo Novo do Parecis; União do Sul; Canarana; Carlinda; Cláudia; Diamantino; Sorriso; Figueirópolis D’Oeste; Itanhangá; Sapezal; Jaciara; Juruena; Juscimeira; Nova Canaã do Norte; Nova Lacerda; Novo Santo Antônio; Poconé; Porto Alegre do Norte; Primavera do Leste; Querência; Santa Rita do Trivelato; Nova Brasilândia e Peixoto de Azevedo.

O deputado lembrou a situação do Estado há dois anos, segundo ele Mato Grosso não tinha viabilidade sequer para cumprir com a folha de pagamento.

“O governador Mauro Mendes em dois anos conseguiu organizar a situação do estado, antes nem crédito existia era uma situação muito difícil para todas as áreas, a folha de pagamento passava por dificuldades, inclusive na Educação que a meu ver é uma das áreas mais importantes. Hoje estamos aqui recebendo os investimentos liberados por meio dos convênios. Conhecemos os projetos apresentados pelo secretário de Educação Alan Porto com escolas de alto padrão, porque as crianças, jovens e adolescentes merecem um espaço digno para estudar. O Governo do Estado e toda sua equipe estão de parabéns, é uma satisfação contribuir com esse avanço”, ratificou Nininho.

Para o governador é necessário mudar as relações com a educação. “Todos já devem ter ouvido que o futuro do Brasil passa pela educação, mas a escola pública perdeu a importância que ela tinha. Precisamos recuperar isso. Nós vamos avançar na Educação, somente pelo Programa Mais MT estão previstos R$ 936,4 milhões em investimentos em infraestrutura e na área pedagógica, temos essa perspectiva até 2022”, anunciou Mauro Mendes.

Mendes compartilhou a oferta do Banco Mundial de U$ 100 milhões de dólares para MT investir exclusivamente na educação pública. “Esses 100 milhões de dólares são recursos extras. Só em recursos próprios do Estado, neste ano, serão mais de R$ 300 milhões”, disse o governador, completando que o investimento certo pode fazer da educação fonte de oportunidades.

Juscimeira que foi um dos municípios contemplados com dois convênios. O prefeito municipal Moisés falou da alegria de receber mais um investimento e, agradeceu a participação do deputado Nininho nesta conquista.

“Hoje é um dia para comemorar. O deputado Nininho é um grande parceiro do nosso município, ele nos auxiliou nos encaminhamentos na Secretaria de Estado de Educação, recebemos dois convênios para a construção de uma quadra poliesportiva no distrito de São Lourenço de Fátima, que foi também um pedido do vereador Roni, a outra quadra será construída no distrito Placa de Santo Antônio. Quero agradecer o deputado que sempre está atento aos convênios e ao governador Mauro Mendes”, agradeceu o prefeito.

O secretário de Educação, Alan Porto afirmou, que as parcerias com os prefeitos são fundamentais para que mais obras sejam realizadas nos municípios e, ressaltou que a assinatura dos convênios é um dia histórico para a educação de Mato Grosso. “Os prefeitos foram fundamentais para que este momento se concretizasse. Os deputados também não mediram esforços para a destinação dos investimentos”, destacou Alan.

Outro município contemplado com quatro convênios foi Peixoto de Azevedo, o prefeito Maurício foi representado pelo vice-prefeito Gilmar Santos, que na oportunidade agradeceu o deputado Nininho pela articulação. “Os convênios chegaram numa boa hora, vamos poder concluir as obras de uma escola com uma quadra poliesportiva e construir outras três quadras. O deputado Nininho tem nos ajudado muito sempre disposto a nos atender, estamos extremamente agradecidos pela atenção do governador para com nosso município”, ressaltou Gilmar.