O que se sabe sobre o início da vacinação no Brasil

O Brasil ainda não tem uma data certa para começar a vacinação contra a covid-19. O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que trabalha “com três margens temporais”.

Na “melhor hipótese” seria em 20 de janeiro, “hipótese intermediária” entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro” e “hipótese mais tardia” em 10 de fevereiro.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 prevê 3 fases iniciais planejadas com a aplicação da vacina desenvolvida pela farmacêutica sueca AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Segundo descrito no documento, a estimativa é que serão necessárias 104 milhões de doses do imunizante para atender os grupos prioritários incluídos nessas etapas.

Para que o início da imunização aconteça ainda neste mês, o Brasil precisa importar 2 milhões de doses prontas da vacina, produzidas pelo Instituto Serum, da Índia.

Entretanto, no domingo (3), o governo indiano havia barrado a exportação do produto para priorizar sua própria população, segundo Adar Poonawalla, CEO do instituto.

Na terça-feira (5), o governo federal, por meio dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores, afirmou, em nota, que “não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses de vacina contra o novo coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas”.

Mas o impasse adiou a previsão de pedido de solicitação de uso emergencial da vacina, que será feito pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) de quarta-feira (6) para sexta-feira (8).

Por sua vez, o Instituto Butantan, vinculado ao governo paulista, também deve pedir a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o uso emergencial da CoronaVac nesta quinta-feira (7).

De acordo com o PEI (Plano Estadual de Imunização), a vacinação vai começar no dia 25 de janeiro em São Paulo.