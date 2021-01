 Ocupação das UTI’s Pediátricas chega a 100% em Mato Grosso

Não há leitos para novas internações de pacientes pediátricos em tratameto contra Covid-19 em UTI’s de Mato Grosso.

A informação está no relatório epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde e no Painel Covid. De acordo com os documentos o estado conta com 15 leitos de UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo) pediátricas e todas estão ocupadas.

Os relatórios não detalham em quais hospitais estes leitos estão. Se a rede pediátrica entrou em colapso, a de pacientes adultos preocupa. Hoje 72,68% dos leitos de UTI’s estão ocupados.

A rede conta com 21 hospitais espalhados pelo estado. Dois deles estão trabalhando acima da capacidade. O Hospital Municipal de Juína está com lotação de 120% e o Regional de Rondonópolis com 110% da capacidade.

Outros três hospitais regionais estão com 100% da capacidade. São eles: Sorriso, Mova Mutum e o Vale do Guaporé.