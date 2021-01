Paciente com covid é preso acusado de estuprar idoso de 91 anos dentro de hospital

Um paciente de covid-19 é acusado de estuprar outro paciente idoso, com 91 anos, dentro do Hospital Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso teria ocorrido na noite de quarta-feira (6), e foi registrado pela Polícia Militar do Estado chamada pela direção do hospital para atender a ocorrência. Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante e o suspeito foi encaminhado para a ala de presos com covid-19 em outra unidade hospitalar.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h30 em uma das alas do hospital, localizado na zona leste da cidade e específico para casos da covid-19. A direção acionou os policiais depois de o abuso ser constatado por uma avaliação médica feita por profissionais da própria unidade. Os dois envolvidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte com apoio do Samu (Serviço Móvel de Urgência). O caso é investigado pela Depi (Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso).

A Polícia Civil disse que o suspeito, um paciente de 37 anos que também estava com covid-19, e a vítima estavam internados em leitos de enfermaria próximos. Questionada pela reportagem se estavam no mesmo quarto, a Secretaria Municipal de Saúde disse que “a família da vítima não autoriza o repasse das informações.”

Após o boletim de ocorrência ser registrado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a ala de presos com covid-19 do Hospital Walfredo Gurgel, também na zona leste de Natal. A vítima retornou ao hospital de campanha, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o caso e disse que tomou as providências que cabiam ao serviço de saúde. “A Secretaria Municipal de Saúde de Natal lamenta profundamente o ocorrido, informa que tomou todas as medidas cabíveis, denunciando e colaborando com a polícia a quem cabe investigar e seguir com o processo”, diz.

Nesta quinta-feira, o Conselho Municipal de Saúde de Natal questionou a segurança do local e a divisão dos quartos. Segundo a presidente do conselho, Dalva Horácio, os dois não poderiam estar no mesmo quarto porque a condição de vulnerabilidade do idoso é maior. “Se estavam no mesmo quarto, a secretaria precisa explicar por que um paciente estava junto de outro mais vulnerável. Se não estavam no mesmo quarto, precisa explicar como esse paciente circulou até o quarto do idoso”, disse.