Um pacote enrolado com espuma e com droga foi encontrado no pátio da Cadeia Pública Feminina nesta quinta-feira (07), em Rondonópolis-MT. O objeto teria sido arremessado por um motociclista flagrado por câmeras de segurança da unidade prisional.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), no pacote ainda tinha aparelhos celulares e carregadores. O condutor estava com um passageiro na moto.

Os telefones foram encaminhados ao setor de inteligência do Sistema Penitenciário.